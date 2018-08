Relembre passagens marcantes de Roberto Carlos pela TV e pelo cinema

Quando o maestro-arranjador Ray Conniff veio ao Brasil para as comemorações dos 25 anos da CBS no País, a TV Cultura exibiu um especial (gravado fora do País) sobre ele em 25 de março de 1981, que contou com participação do 'rei', inclusive falando em espanhol. É possível conferir a íntegra do especial na internet.









Foto: Reprodução de cena de 'Un Dia en La Vida de Ray Conniff' | YouTube / @Manfred Thönicke