Relembre participações de jogadores da seleção no cinema e na TV

"Você... Você é o Pelé?". "Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha!". A sequência bizarra de diálogos viralizou e se tornou um meme do qual a maior parte das pessoas não sabe a origem, que se dá neste filme lançado no fim da década de 1970. Nele, Pelé ajuda a polícia e um empresário a lidar com garotos pobres que vivem na rua. Além de ser um dos protagonistas, o craque ainda aparece nos créditos como responsável pela "história" e um dos "co-produtores", além de ter sua música 'Moleque Danado' como parte da trilha sonora do longa, que foi lançado no mesmo ano do episódio de 'Chaves' em que o personagem mexicano vai ao cinema e diz que "teria sido melhor ir ver o filme do Pelé". Relembre um trecho clicando aqui.







Foto: Reprodução de cena de 'Os Trombadinhas' (1979) / Embrafilmes