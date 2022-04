Relembre os paredões falsos que já ocorreram no 'Big Brother Brasil'

Ana Paula, do 'BBB 16', durante a sua 'eliminação' no paredão falso. Foto: Paulo Belote/Globo

O paredão falso é uma dinâmica popular no Big Brother Brasil em que o público vota para um participante passar por uma experiência de eliminação e retornar para a casa alguns dias depois.

Depois de voltar de quatro paredões reais, Arthur Aguiar foi o escolhido no BBB 22 para ser "eliminado" no sexto paredão falso da história do programa e se tornou o primeiro homem a passar por essa experiência.

Desde Anamara, no BBB 13, até Carla Diaz, no BBB 21, foram seis mulheres que participaram dessa dinâmica. Relembre todos os momentos:

Anamara (BBB 13)

Anamara, do 'BBB 13', foi a primeira participante a ir para o Quarto Secreto do paredão falso. Foto: TV Globo

O primeiro paredão falso foi na 13ª edição do programa com Anamara, também chamada de Maroca. Essa foi a segunda participação dela no Big Brother Brasil, pois ela já havia participado do BBB 10.

A ex-sister teve o direito de assistir tudo o que ocorria dentro da casa e ainda voltou como líder. No seu retorno, ela cantou: "Eu voltei, voltei para ficar ficar". Assista ao momento:

Maroca era favorita para vencer o reality show, mas acabou perdendo o favoritismo - inclusive, Pedro Bial reforçou isso em seu discurso de eliminação.

Ela foi a nona eliminada com 48% dos votos em uma disputa contra Nasser e Fani. A edição foi vencida por Fernanda Keulla.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Ana Paula Renault, do 'BBB 16', foi a segunda participante a passar por um paredão falso. Foto: TV Globo

Com sua "personalidade forte", Ana Paula Renault foi uma das participantes mais memoráveis do BBB e a segunda a participar de um paredão falso. Ela ficou dois dias assistindo aos demais brothers falando mal dela.

Na sua volta para a casa, ela chegou aos gritos de "olha ela", que virou seu bordão e é lembrado até hoje pelos fãs do programa. Veja o momento:

Ela também era favorita para vencer o programa, mas acabou sendo expulsa por agressão. Durante uma festa, ela deu alguns tapas no rosto do participante Renan e ele mesmo foi ao confessionário reclamar.

Emilly (BBB 17)

Emilly foi a terceira participante do 'BBB' a ter uma eliminação falsa, porém a decisão foi tomada em votação entre os próprios brothers. Foto: TV Globo

No caso de Emilly, do BBB 17, a votação do paredão falso não foi feita pelo público. Tiago Leifert, apresentador da época, entrou na casa e avisou que os próprios participantes teriam o poder de "eliminar" alguém por meio de uma votação aberta.

Ela recebeu seis votos e foi para o Quarto Secreto. O poder dela era de dividir a casa em dois grupos: o mexicano e o americano. A casa foi separada com um muro, em referência a Donald Trump.

Essa divisão também definiu qual grupo disputaria a prova do líder, enquanto o outro faria a prova do anjo. Emilly ficou no mexicano e se reencontrou com alguns brothers. Veja:

A estudante, que tem uma irmã gêmea chamada Mayla, se consagrou como a campeã da edição com 57% dos votos em uma final contra Vivian Amorim e Ieda.

Gleici (BBB 18)

Gleici, do 'BBB 18', foi a quarta participante a passar pela dinâmica do paredão falso. Foto: TV Globo

O quarto paredão falso do Big Brother foi na 18ª edição, porém não foi 100% de mentira. Em uma disputa tripla, entre Mahmoud, Gleici e Paula, o participante mais votado seria eliminado e o menos votado iria para o Quarto Secreto.

Com 57,23%, Mahmoud realmente deixou o programa, enquanto Gleici, com 3,49%, pôde retornar ao jogo. Ela ficou no quarto por dois dias e voltou com imunidade e poder de indicar alguém ao paredão. A escolhida foi Patrícia.

Em sua volta, ela usou o bordão da personagem Clara, da novela O Outro Lado do Paraíso: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta". Veja:

Gleici também confirmou seu favoritismo e venceu a edição com 57,28% dos votos em uma disputa contra Kaysar e a família Lima (Ana Clara e seu pai, Ayrton).

Gabriela (BBB 19)

Gabriela, do 'BBB 19', ganhou imunidade ao participar de um paredão falso. Foto: TV Globo

No BBB 19, a participante Gabriela foi escolhida pelo público, com 50,49%, para ganhar a imunidade em um paredão falso disputado contra Rodrigo e Tereza.

Nesse caso, não houve Quarto Secreto. Ela se despediu dos colegas e saiu, minutos depois entrou na casa novamente pela despensa. Gabriela, no entanto, foi a 11ª eliminada na edição vencida por Paula von Sperling.

Carla Diaz (BBB 21)

A atriz Carla Diaz, participante do camarote do 'BBB 21', foi a sexta participante na história do programa a ir para um paredão falso. Foto: TV Globo

O sexto paredão falso foi com a atriz Carla Diaz, que participou do BBB 21 como camarote. Ela foi para o Quarto Secreto e pôde acompanhar os outros brothers, mas sem áudio.

Para ouvir o que eles estavam falando, ela precisava usar cards, porém eles eram limitados. Após dois dias, ela retornou para a casa vestida de dummy e mostrou seu dom artístico. Relembre:

Ela ganhou o poder de vetar a decisão do anjo, seja na escolha do monstro ou na imunização, porém acabou não usando. Carla foi eliminada duas semanas depois com 44,96% em uma disputa acirrada contra Rodolffo, que ficou com 44,45%, e Fiuk, com apenas 10,59%.