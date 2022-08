Relembre os melhores momentos do Homem-Aranha que completa 60 anos

Criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Diktoem em 1962, personagem conquistou rapidamente milhares de fãs. Foto: Marvel

Em 2022, a Marvel comemora os 60 anos de um dos personagens mais amados pelo público: Homem-Aranha . De agosto até o final do ano, os fãs contarão com ações comemorativas para celebrar o legado e impacto do amigo da vizinhança na cultura pop ao longo dessas seis décadas.

Criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Diktoem em 1962, o personagem conquistou rapidamente milhares de fãs, pela representatividade e proximidade com os jovens leitores. Na história, após ser picado por uma aranha radioativa, Peter Parker ganha superpoderes e precisa enfrentar grandes vilões que são ameaças à sociedade enquanto enfrenta suas próprias batalhas, como sobreviver ao ensino médio.

Primeira aparição

A primeira aparição oficial do Homem-Aranha aconteceu em 1962 na HQ Amazing Fantasy #15’ da Marvel Comics, durante a Era de Prata dos Quadrinhos, um período de avanços artísticos e sucesso comercial. Em 2019, a HQ se tornou a mais cara da história, sendo leiloada pelo preço de US$ 3,6 milhões. A publicação é a primeira de centenas estreladas por Homem-Aranha.

A primeira aparição oficial do Homem-Aranha aconteceu em 1962 na HQ ‘Amazing Fantasy. Foto: Comics Português Amino

O maior fã

Uma das histórias mais emocionantes das HQ's acontece em The Amazing Spider-Man #248, chamada O Garoto que Colecionava o Homem-Aranha. Na história, um menino chamado Tim Harrison é vítima terminal de leucemia, e é considerado pelo jornal o maior fã do Homem-Aranha. Um dia, Peter vai até o quarto de Tim e conta sua história para o garoto, revelando sua identidade secreta para o pequeno.

Casamento com Mary Jane

Ainda nas histórias em quadrinhos, enquanto os fãs estavam superanimados com a união de Peter e Mary Jane, os editores da Marvel Comics estavam super incomodados, já que acreditavam que o status de casado não conversava com o público jovem. O casamento dos personagens surgiu depois de Parker saber que MJ havia descoberto a sua identidade secreta e foi publicada graças à Stan Lee, que insistiu na ideia.

Trinta anos do casamento do Homem-Aranha... E dez da separação. Foto: UNIVERSO HQ

Morte do tio Ben

Já nas telonas, o personagem aparece pela primeira vez em Homem-Aranha (2002). Logo no primeiro filme, o público se emocionou com a morte do tio Ben. Apesar de ser um momento muito triste na vida de Peter Parker (Tobey Maguire), esse fato fez com que o nosso querido Homem-Aranha começasse a entrar em ação. Por mais que no início Parker buscasse por vingança, ele logo entende que pode usar seus poderes para combater o mal. Afinal, como dizia tio Ben: “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”.

Homem-Aranha cortou cena que introduzia Tio Ben ao MCU. Foto: Sony

O trem

Ainda em Homem-Aranha (2002), a luta contra Doutor Octopus é considerada por muitos uma das melhores entre todos os vilões. No filme, Peter tem que enfrentar o vilão em um trem em movimento e, para salvar a vida das pessoas que estavam nele, ele parou o veículo com sua força, mostrando ao público o grande poder que possui.

A famosa dança de Peter Parker

Um marco na cultura pop/geek acontece quando Peter se funde com o Simbionte Alienígena em Homem-Aranha 3 (2007) e passa por uma transição em sua personalidade. Ele passa de um garoto tímido para alguém totalmente extrovertido, entregando uma das cenas mais icônicas dos filmes quando dança no meio da rua e paquera algumas mulheres.

O garoto na ponte

Após o lançamento da franquia de filmes do amigo da vizinhança, em 2012 foi lançado uma nova saga com O Espetacular Homem-Aranha, com o personagem agora sendo interpretado por Andrew Garfielf. No filme, após o ataque de Lagarto, Peter precisa resgatar alguns cidadãos que estão correndo riscos e, entre eles, está uma criança que ficou presa dentro do carro em uma ponte. A cena é uma das mais emocionantes dos filmes, já que Parker revela sua identidade para o garotinho e entrega sua máscara de Homem-Aranha para o pequeno usar, mostrando que é muito mais que um simples super-herói.

'O Espetacular Homem-Aranha' (2012). Foto: Sony

Os guindastes

Ainda em O Espetacular Homem-Aranha (2012), enquanto tenta chegar na Oscorp para impedir os planos do Lagarto, Peter leva um tiro na perna, dificultando o seu trajeto. Entretanto, um trabalhador - e, coincidentemente, pai do garoto que ele havia resgatado da ponte - convoca todos os colegas de trabalho para ajudar o herói, resultando em uma cena emocionante, que mostra o amor dos moradores de Nova York pelo Aranha.

Primeira vez no MCU

A primeira aparição do amigo da vizinhança no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) acontece em Capitão América: Guerra Civil (2016), quando o garoto é recrutado por Tony Stark para lutar ao seu lado contra Steve Rogers. A cena em que Peter aparece com o traje dado por Stark e roubando o escudo de Rogers se tornou uma das favoritas de muitos fãs. No MCU, o herói é interpretado por Tom Holland.

Salvando o Abutre

Em Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), depois de uma batalha com direito a queda de avião, Peter e o Abutre estão completamente exaustos, mas continuam lutando até o final. O momento conta com um exemplo perfeito da essência do Homem-Aranha: ao perceber que seu adversário pode morrer, o herói o salva.

A ilusão de Mysterio

Outra cena incrível acontece em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), quando Mysterio cria ilusões para distrair Peter enquanto o ataca. O vilão usa os pesadelos do herói contra ele para torturá-lo, mas Parker não para de lutar e, no final, quando o publica acredita que a luta acabou, descobrimos que era mais uma ilusão de Mysterio. Dessa vez, Peter usa seu Sentido Aranha e consegue derrotar o oponente.

Identidade revelada

Tanto nos quadrinhos como no cinema, Peter acaba tendo sua identidade revelada. Em uma cena chocante no final de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), com direto a um plot twist de tirar o fôlego, Mysterio produz uma falsa gravação dizendo que o Homem-Aranha é o verdadeiro responsável pelos ataques em Londres, revelando assim a verdadeira identidade do herói em rede nacional.

Tanto nos quadrinhos como no cinema, Peter acaba tendo sua identidade revelada. Foto: Sony

A chegada dos Aranhas

Não tem como finalizar essa lista sem esse grande momento. Após alguns anos de especulações e muita expectativa, finalmente o público pôde ver o encontro dos três Homens-Aranhas lutando juntos em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021), causando muita emoção, com direito a gritos e lágrimas dos fãs.

Três Homens-Aranhas lutando juntos em 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'. Foto: Sony

Salvando MJ