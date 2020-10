Relembre momentos polêmicos dos 20 anos do 'Altas Horas'

Vida inteligente. Formato do programa de Serginho Groisman já tem três décadas Foto: Globo/ Fábio Rocha

O Altas Horas, programa apresentado por Serginho Groisman na Globo, completa 20 anos de sua estreia, ocorrida em 14 de outubro de 2000, nesta quarta-feira.

Relembre a seguir alguns momentos polêmicos que ocorreram no palco da atração.

Piada racista de César Menotti

Em junho de 2018, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano fez um comentário considerado racista ao contar uma história de um dia que teriam feito uma apresentação em um presídio e um espectador pedia "canta um samba".

"Eu falei: 'desculpa, é que realmente a gente não sabe cantar nenhum samba. O Fabiano [disse]: 'e tem mais, na minha opinião, samba é música de bandido. Vamos cantar mais um modão, aí", relatou César, que posteriormente pediu desculpas pelos comentários.

Em 2020, Serginho Groisman falou sobre o caso em entrevista ao Roda Viva. Assista abaixo.

Debate tenso entre Conte Lopes e 509-E

Já em 2000, os rappers Dexter e Afro-X, que formavam a dupla 509-E e estavam presos, receberam autorização para participar de um debate com Conte Lopes, então deputado estadual por São Paulo, no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.

Após um bate-boca com troca de críticas entre os dois lados, Serginho Groisman precisou encerrar o debate por conta do clima tenso: "Por absoluta falta de condição mais de diálogo aqui, eu queria agradecer a vinda do deputado Conte Lopes e do 509-E. Obrigado."

Relembre trechos do momento abaixo.

Anitta x Pitty

Em 2014, as cantoras Anitta e Pitty tiveram um embate durante conversa sobre temas relacionados a machismo.

"As mulheres lutaram tanto para ter os mesmos direitos que os homens, que quando chegou o momento que elas tiveram, ela quis tomar conta da situação. [...] A mulher acabou querendo tomar o lugar do homem em todas as situações. É do instinto masculino querer fazer a parte do cavalheiro, mas agora o homem fica desestimulado", comentou Anitta.

Pitty rebateu: "Anitta, só uma ressalva: nós não temos os mesmos direitos. Quase não é lá. Eu acho que a gente ainda tem muito para conquistar. A partir do momento que a gente questiona a uma plateia masculina se uma mulher sair com os amigos é ruim, por exemplo, e isso causa tanta comoção, acho que a gente está longe".

Anitta prosseguiu em outro momento: "Continuo acreditando que a mulher precisa se dar ao respeito. Falo isso porque eu vivo a noite, a boate, e vejo o comportamento feminino que dá margem, realmente, para um homem achar a coisa X ou Y da mulher. Aí eu penso: como que um homem não vai tratar a mulher assim se várias delas estão se comportando dessa maneira?"

"Ele está errado! Ele não tem que achar nada, quem tem que fazer o que você quer é você, cara!", respondeu Pitty.

Na sequência as duas ainda discordaram em outros pontos. Relembre no vídeo abaixo.

Rogério Flausino x Pichadores

Em 2014, o Altas Horas exibiu uma entrevista com alguns defensores da pichação de muros, janelas e monumentos da cidade.

"O parâmetro de respeito na rua é o da transgressão. Se o grafite foi feito de forma ilegal, a gente respeita. Se não foi, a gente já não é obrigado a respeitar", comentou um dos entrevistados em determinado momento.

A reportagem gerou revolta de Rogério Flausino, do Jota Quest, um dos convidados da atração naquele dia: "Esse vídeo não me acrescentou absolutamente nada. Só consegui ter a certeza de que são uns idiotas. São uns idiotas."

As 'pegadinhas' do Altas Horas

Em determinadas ocasições, Serginho Groisman levou um ator para se passar por membro da plateia e fazer perguntas incômodas ou ofensivas a convidados como os cantores Junior Lima, Wanessa Camargo, Dinho Ouro Preto e a boxeadora Duda Yankovich. Relembre alguns destes momentos abaixo.