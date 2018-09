Relembre frases de Odete Roitman, vilã de Beatriz Segall em 'Vale Tudo'

Ex-marido de Leila (Cássia Kis), é pai de Bruno (Danton Mello) e filho de Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). Era peça importante da direção da TCA (Transcapital Aerolinhas), empresa de aviação que era a principal companhia do grupo Almeida Roitman, conseguindo o cargo de operador de telex graças a mentiras. Em um dos conflitos da trama, encontra uma mala de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) com 800 mil dólares, e discute com Raquel (Regina Duarte) o que fazer com o dinheiro. Ele apoia ficar com a quantia, enquanto ela defende sua devolução.







Foto: Globo / Divulgação