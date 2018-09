Relembre dez momentos inusitados da história do Oscar

O ator John Travolta anunciou que "Adele Dazeem" subiria ao palco para cantar a música 'Let It Go', do filme 'Frozen', durante a cerimônia do Oscar em 2014. No entanto, o nome da cantora era Idina Menzel. Ele teria enviado flores para Idina naquela semana para se desculpar. Assita à gafe.

Foto: John Shearer/Invision/AP, File