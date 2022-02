Relembre a carreira de Maria, participante desclassificada do ‘BBB 22’

Maria viveu a personagem Verena em 'Amor de Mãe', da TV Globo Foto: Isabella Pinheiro/Gshow

Na tarde desta terça-feira, 15, Maria foi desclassificada do BBB 22 por causa de um episódio de agressão.

Durante o ‘Jogo da Discórdia’ da noite anterior, a participante atingiu a cabeça de Natália com um balde, o que, segundo a produção do programa, violou as regras do jogo.

Cantora e atriz, Maria fez história como a primeira participante do Camarote, grupo de pessoas conhecidas do grande público, a ser expulsa do programa.

Nascida como Vitória Nascimento Câmara, ela adotou o nome artístico 'Maria' por não gostar do sobrenome.

Ficou conhecida, principalmente, pela participação no Poesia Acústica, projeto da produtora Pineapple Storm que reúne artistas para criar canções de rap.

A cantora foi a única rapper mulher a participar do Poesia Acústica #2, que conta com mais de 550 milhões de visualizações no YouTube, e do Poesia Acústica #3, que soma mais de 340 milhões de views.

No início do programa, o surfista Pedro Scooby ficou surpreso ao lembrar de Maria no projeto. Em vários momentos, Scooby pediu para que a artista cantasse as músicas que fizeram sucesso.

o pedro scooby enchendo a maria pra ela cantar poesia acustica desde que descobriu que eh ela que canta kkkkkkkkkkk mt fofo pic.twitter.com/ns8sgEuij7 — viney (@pisounademi) January 19, 2022

Maria começou a trajetória dela como atriz aos 7 anos, quando iniciou o estudo teatral, mas sonhava em ser artista desde os 3.

Após cinco anos fazendo vários testes, Maria conseguiu o papel de maior sucesso na carreira e interpretou Verena em 2019 na novela Amor de Mãe, da TV Globo. Ela atuou ao lado de Irandhir Santos, que viveu o vilão Álvaro.

Artistas e ex-participantes do BBB reagiram à expulsão da cantora e pediram para que os internautas respeitem a carreira de Maria fora da casa. Segundo a produção do programa, ela não será substituída.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais