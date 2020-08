Regina Casé volta a gravar 'Amor de Mãe' como Lurdes: 'emocionada'

Regina Casé caracterizada como personagem Lurdes para gravação da novela 'Amor de Mãe' Foto: Instagram / @reginacase

A atriz Regina Casé usou seu Instagram para comemorar a volta às gravações da novela Amor de Mãe, interrompidas em março por conta da pandemia do novo coronavírus, como a personagem Lurdes, na última sexta-feira, 14.

"Dona Lurdes está voltando! A sombrinha, a toalhinha... Tava com tanta saudade da minha bolsa! Tô até emocionada de voltar", vibra, no vídeo.

"Desde o dia 14 de março sem gravar, confesso que eu estava com medo de ter perdido tudo. O sotaque, o jeitinho... Mas foi só eu me vestir aí no camarim que a danada voltou com força total", escreveu Regina Casé na legenda da publicação.

Apesar de as gravações de Amor de Mãe terem sido retomadas, a Globo já definiu que a novela só retornará à grade de programação em 2021. Após Fina Estampa, entrará no ar outra reprise, da novela A Força do Querer.

