Regiane Alves relembra Doris de 'Mulheres Apaixonadas' no Dia dos Avós

Interpretada por Valentino Guzzo, a clássica personagem fazia parte do 'Programa do Bozo' durante a década de 1980, sempre com seu característico nariz em forma de morango; posteriormente, apresentou o 'Dó Ré Mi' e a 'Sessão Desenho'; Valentino morreu no ano de 1998, fazendo muitos fãs ficarem com saudades;



Foto: Divulgação / Circo Brasil