Reed Morano, premiada por 'The Handmaid's Tale', vai criar séries originais para a Amazon

Reed Morano, diretora que ganhou um Emmy em 2017 por alguns episódios de 'The Handmaid's Tale'. Foto: REUTERS/Mike Blake

Reed Morano, que ganhou um Emmy em 2017 por dirigir The Handmaid's Tale, assinou contrato com a Amazon e vai desenvolver séries originais para o Prime Video, plataforma de streaming da companhia. As informações são do Hollywood Reporter.

"Reed é uma criadora poderosa cujo olhar original brilha através de seu jeito imersivo e emocionante de contar histórias e comandar o estilo cinematográfico", disse Jennifer Salke, gerente da Amazon Studios. "Nós estamos honrados de fazer essa parceria com ela para criar originais exclusivos para a audiência do Prime Video".

"Estou muito feliz por trabalhar com os pioneiros na Amazon. Jen Salke é conhecida por seu conteúdo de qualidade elevada e por seu apoio ao olhar dos diretores. Nós compartilhamos o mesmo entusiasmo por quebrar os padrões com um storytelling provocativo, e eu não poderia estar mais animada sobre o que nós estamos planejando criar juntas", comemorou Reed.

A diretora foi a primeira a ganhar um Emmy por dirigir uma série de drama desde Mimi Leder por ER, em 1995. Ela também ganhou um Prêmio Especial do Júri no Sandance Film Festival deste ano pelo filme I Think We're Alone Now (ainda sem título em português), estrelado por Elle Fanning e Peter Dinklage.