RedeTV! nega demissão de superintendente após cena de nudez explícita

Elias Abrão, superintendente da Rede TV, anunciou pelo Twitter sua demissão após polêmica Foto: https://twitter.com/eliasabrao?lang=en

Ao contrário do que afirmou Elias Abrão, superintendente da RedeTV!, em seu Twitter, ele não sairá da emissora após transmitir ao vivo imagens de partes íntimas da modelo Ju Isen, que estava pintada de verde, durante o programa Bastidores de Carnaval na sexta, 24. Abrão escreveu no último dia 26 que havia pedido seu desligamento do canal, mas o vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, afirmou ao E+ na tarde desta segunda-feira, 6, que o superintendente vai continuar na RedeTV!. "Ele estava em Nova York com a família, não tem nada disso", declarou Carvalho.

Apesar de relutar em comentar o suposto pedido de demissão de Abrão, Carvalho discorreu sobre a gafe. "Se no evento artístico talvez mais importante do mundo, que é o Oscar, os camaradas conseguriam errar o nome do melhor filme na frente de bilhões de pessoas, o que dirá uma gafe numa transmissão ao vivo de quatro ou cinco dias", disse. "Em qualquer transmissão ao vivo podem acontecer problemas."

Sobre as precauções para o próximo carnaval, Carvalho brincou: "desejo que as moças pintadas nao se agachem, lógico. A gente talvez precise botar uma tapadeira a meio metro de altura, deixar preparado. Mas absolutamente acho divertidíssima nossa transmissão, ela não é monótona", afirmou o vice-presidente, que disse ainda 'odiar' a transmissão tradicional do carnaval.