RedeTV! 20 anos: relembre apresentadores que passaram pelo canal

A Rede Manchete, emissora de TV que marcou época no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, foi ao ar pela última vez no dia 10 de maio de 1999, uma segunda-feira. A Manchete ficou marcada por diversos programas, fosse pela programação infantil - que contou com desenhos japoneses como 'Os Cavaleiros do Zodíaco' e 'Super Campeões' e apresentadoras como Xuxa e Angélica, além da dupla Sandy e Junior -, fosse pelo lado jornalístico - com as reportagens do 'Documento Especial', ou por conta de novelas de sucesso como 'Pantanal' e 'Xica da Silva'. Relembre a seguir programas marcantes da TV Manchete. À época, a emissora havia sido comprada pela TeleTV, de Amilcare Dallevo Júnior, que posteriormente se tornaria a RedeTV!, canal que existe até os dias de hoje.







Foto: Arquivo / Estadão | Rede Manchete / Divulgação | Reprodução de 'Super Campeões' (1994) / Animax | Carlos Chicarino / Estadão