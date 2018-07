Rede TV! suspende Faccioli após apresentador criticar a emissora no ar

Faccioli não gostou de ficar menos tempo no ar Foto: Divulgação

O jornalista Luciano Faccioli foi suspenso da Rede TV! por pelo menos três dias, após, nesta quarta-feira, 1, fazer críticas ao vivo à decisão da emissora de diminuir a duração de seu programa, o 'Olha a Hora!', para transmitir conteúdo da Igreja Universal. O canal afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso, mas uma fonte interna confirmou que a punição ocorreu e que o motivo foi mesmo o desabafo. Fabio Barreto será o substituto já nesta quinta-feira, 2.

"Ave Maria. Tivemos o horário de programa religioso, ou seja, como diria o filósofo e eterno poeta Jorge Ben, abençoai-vos Deus e bonitos por natureza. Surpresos? Nós também, mas segue o barco. Até as 19h15, estamos no ar. Começa o Olha a Hora, com o jeito Rede TV!. Aliás, não esqueça nunca, é a emissora de TV que mais cresce no Brasil, ô se é", disse o apresentador, sem esconder o tom irônico e de deboche ao slogan do canal.

A faixa das 17h às 18h do horário da Rede TV!, comprada pela Igreja Universal, já nesta quarta transmitiu a programação religiosa, seguida pelo jornal apresentado por Faccioli.