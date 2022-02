‘Red: Crescer é uma Fera’: confira motivos para assistir ao novo filme da Pixar

O filme conta a história de Mei, uma garota de 13 anos que está lidando com as mudanças da adolescência. Foto: Disney/Pixar

Notícia boa para os fãs de animação! Red: Crescer é uma Fera estará disponível no Disney+ no dia 11 de março. O longa da Disney e Pixar conta a história de Mei Lee.

A garota de 13 anos se encontra confusa entre continuar sendo uma filha obediente e o caos da adolescência. Além das mudanças em seus interesses, relações e em seu corpo, Mei enfrenta uma transformação maior toda vez que passa por fortes emoções.

A personagem ela se transforma em um panda vermelho gigante. O filme promete conquistar a todos os públicos, independente da idade. Confira os motivos para assistir ao novo filme da Pixar:

Selo Pixar

O selo Pixar Animation Studios é um selo de sucesso! Produções como Toy Story, Viva – A Vida é uma Festa, Luca, Monstros S.A, Divertida Mente, Carros, entre outros, estão aí para provar. As histórias costumam ter um roteiro emocionante e oferecer ensinamentos de vida para telespectadores de todas as idades.

Mei vira um panda vermelho quando passa por fortes emoções. Foto: Disney/Pixar

Prato cheio para os nostálgicos de plantão!

A animação se passa entre a década de 90 e os anos 2000. Referências como boybands de música pop, walkmans, revistas com pôsteres e bichinhos virtuais estarão presentes na produção.

O filme traz elementos nostálgicos para quem curtiu a década de 90 e os anos 2000. Foto: Disney/Pixar

Trilha sonora do pop!

Billie Eilish e FINNEAS, compositores e cantores vencedores do Grammy, compuseram três canções para a banda fictícia do filme que Mei é fã, 4*Town. Além disso, o compositor sueco Ludwig Göransson - vencedor do Grammy, Oscar e Emmy - foi o responsável pela trilha sonora.

No filme, Mei lida com as transformações da adolescência. Foto: Disney/Pixar

Vozes famosas

No elenco de voz original, Sandra Oh empresta sua voz à mãe de Mei, Ming. Também estão presentes as vozes de Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, entre outros. No Brasil, os atores Ary Fontoura, Flavia Alessandra e Rodrigo Lombardi ficam responsáveis por dar voz aos personagens Sr. Gao, Ming (a mãe de Mei) e Jin.