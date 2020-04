Record TV pode antecipar 'A Fazenda' para agosto

Pela 2ª temporada consecutiva, Marcos Mion será o apresentador de 'A Fazenda' em 2019. Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

A nova temporada de A Fazenda, que seria em setembro, pode ser antecipada para agosto pela Record TV, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Um dos motivos para isso é a elevada audiência do Big Brother Brasil 20, exibido durante a quarentena.

A produção do reality da roça está trabalhando de casa e pretende começar a voltar à rotina normal a partir de maio, caso o governador João Doria flexibilize a quarentena, com as medidas que serão anunciadas em 8 de maio.

No entanto, caso o regime de distanciamento e isolamento perdurem por mais tempo, a ideia da emissora pode mudar.

Parabéns meus amigos #TiagoLeifert e @boninho foi uma edição histórica conduzida por vcs com maestria. Foi inspirador! Agora vão pra casa que nós vamos preparar o Brasil pra mudar pra roça! #AFazenda12 — Marcos Mion (@marcosmion) April 28, 2020

Marcos Mion fez uma publicação misteriosa no Twitter na manhã desta terça, 28. "Parabéns, meus amigos Tiago Leifert e Boninho. Foi uma edição histórica conduzida por vocês com maestria. Foi inspirador", escreveu. "Agora vão para casa que nós vamos preparar o Brasil para mudar para roça."

Procurada pelo E+, a Record não se manifestou sobre o assunto.

