Record TV nega que Carolina Ferraz tenha um 'camarim exclusivo'

Carolina Ferraz apresenta o 'Domingo Espetacular' na Record TV Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2020) / Record TV

A Record TV divulgou uma nota oficial nesta terça-feira, 21, negando boatos envolvendo Carolina Ferraz, apresentadora contratada recentemente para o Domingo Espetacular.

Segundo o comunicado, a profissional "não tem um camarim exclusivo na emissora", "como todos os outros apresentadores do jornalismo".

"Também não é verdade que Carolina tenha um maquiador contratado especialmente para ela", prossegue a nota, que também elogia a "conduta profissional" da apresentadora durante seu primeiro mês de trabalho.

Apesar de não citar nomes, o comunicado da Record parece ter sido feito em resposta à colunista Fabia Oliveira, que publicou um texto na manhã desta terça, 21, indicando supostas "regalias" de Carolina Ferraz na emissora.

Confira abaixo a íntegra do comunicado:

"A Record TV informa que diferentemente das notícias publicadas, Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, não tem um camarim exclusivo na emissora. Nos dias de gravação de quadros ou aos domingos, quando comanda, ao vivo, o programa, ela utiliza um camarim apenas durante a jornada de trabalho, como todos outros apresentadores do jornalismo. O uso do espaço pelos profissionais da emissora segue os protocolos de distanciamento social exigidos neste momento de pandemia.

Também não é verdade que Carolina tenha um maquiador contratado especialmente para ela. Tanto para as gravações externas quanto aos domingos, a equipe de maquiagem e cabelo da Record TV presta serviços para a apresentadora.

Carolina Ferraz está na Record TV há cerca de um mês, participou de todas as reuniões de pauta do Domingo Espetacular, é dedicada em suas matérias externas, dando sugestões e imprimindo sua personalidade às reportagens. Toda a equipe que convive com a apresentadora elogia sua conduta profissional.

São Paulo, 21 de julho de 2020

Record TV"