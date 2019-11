Record TV anuncia contratação de Celso Zucatelli para 'Balanço Geral Manhã'

Celso Zucatelli Foto: YouTube / Celso Zucatelli

A Record TV anunciou o retorno do apresentador Celso Zucatelli à emissora nesta segunda-feira, 4. Ele irá apresentar o Balanço Geral Manhã.

Ainda não há data definida para a estreia de Celso Zucatelli à frente do programa, que vai ao ar entre as 5h e as 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira.

O apresentador estava afastado da televisão desde que foi demitido da TV Gazeta, em julho, onde apresentava o programa De A a Zuca.

Em sua passagem anterior pela Record TV, que durou quase dez anos, Celso Zucatelli ficou marcado por seu trabalho no Hoje Em Dia.

O Balanço Geral Manhã vinha sendo apresentado por Bruno Peruka. Recentemente, o apresentador passou a apresentar o SP no Ar, no lugar de André Azeredo, que foi contratado da Globo no começo do ano.

No último dia 30, André havia feito um esclarecimento em seu Instagram afirmando que não havia sido afastado da Record TV.

A emissora, por meio de sua assessoria, afirmou que Azeredo "está trabalhando em reportagens para o jornalismo."

