Record TV anuncia contratação de Augusto Nunes

O jornalista Augusto Nunes. Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

A Record TV anunciou a contratação do jornalista Augusto Nunes nesta segunda-feira, 14.

De acordo com comunicado divulgado pela emissora, Augusto Nunes será comentarista no boletim do Jornal da Record, que é exibido por volta da 0h30 diariamente e apresentado por Sergio Aguiar, ex-Globo News.

"Venho com muito entusiasmo, porque vou participar, de segunda a sexta, do Boletim JR, um projeto pioneiro em televisão, e ainda estarei no R7, o que me permitirá voltar às origens. Sou um jornalista de texto", afirmou Augusto Nunes.

Recentemente, a Record TV perdeu Reinaldo Gottino de seu quadro de jornalistas. O apresentador pediu demissão para ser contratado pela CNN Brasil, canal pago que ainda não estreou, mas já contratou diversos profissionais de emissoras como a Globo e a Record TV.

