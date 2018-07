Record TV abre inscrições para reality 'A Casa'

Marcos Mion será o apresentador do novo reality show da RecordTV Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Estão abertas as inscrições para A Casa, novo reality show da Record TV. Com apresentação de Marcos Mion, o programa deve estrear em junho.

A competição é uma versão brasileira do reality holandês Get the F*uck Out of My House e tem como objetivo confinar 100 pessoas numa casa que tem estrutura para apenas quatro. Pasmem: são quatro camas e um banheiro!

Para se alimentar, os participantes precisam comprar mantimentos dentro da casa. Mas, tudo que é gasto pelos confinados é descontado do prêmio final. No programa holandês, o vencedor ganha 100 mil euros, aproximadamente 330 mil reais.

Por conta das condições de sobrevivência, o que mais rola lá dentro é babado e confusão. Detalhe: agressões não são motivo de expulsão. Os confinados brigam por comida, água, papel higiênico (!) e comem escondidos no banheiro.

Os participantes passarão por diversas provas, e nelas serão definidos os líderes que decidem quem sai do programa. A cada rodada são eliminados de 10 a 25 candidatos. O último a sair leva o prêmio.

Quer se inscrever? Clique aqui.