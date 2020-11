Record se pronuncia sobre helicóptero em 'A Fazenda'

Raissa Barbosa e Mirella no momento em que helicóptero parece se aproximar da sede de 'A Fazenda' Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2020) / Record TV

Após um helicóptero ter sobrevoado a sede do reality show A Fazenda, chamando atenção das participantes Raíssa Barbosa e Mirella e causando repercussão nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, a Record TV decidiu se pronunciar sobre o ocorrido em comunicado divulgado no início da noite.

A emissora afirmou que "os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento" após o aparecimento da aeronave e destacou que a produção identificou o prefixo do helicóptero e questionará "as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda".

"Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes", conclui a nota.

Helicóptero em A Fazenda

Em um vídeo que viralizou, é possível ouvir o barulho semelhante ao de um helicóptero enquanto as peoas eram gravadas na parte externa da sede do programa. Pouco depois, a câmera é mudada.

Em outro, é possível ver as duas participantes entrando ofegantes no quarto. Raissa chega a colocar a mão sobre a boca. O termo "Raissa e Mirella" chegou a figurar entre os assuntos mais comentados desta tarde no Twitter brasileiro.

Recentemente, fãs enviaram um carro de som para repassar um áudio com dicas à participante Mirella. O veículo foi ouvido por alguns participantes e a atitude foi criticada pelo apresentador Marcos Mion (leia mais aqui).

Assista abaixo ao vídeo em que é possível ouvir o barulho de helicóptero próximo a Raissa Barbosa e Mirella.

Pra quem não viu a cena em que aparece o barulho de helicóptero, onde Raissa e Mirella entram pra sede desesperadas, está aí. Obviamente aconteceu algo e produção de A Fazenda não pode esconder esse fato de nós! #AFazenda12 pic.twitter.com/WINrP79WAE — M A X S U E L (@_eumaxsuel) November 11, 2020

Confira a íntegra do posicionamento da Record sobre o caso do helicóptero abaixo:

"A Record TV informa que na tarde desta quarta-feira, dia 11/11, um helicóptero sobrevoou a sede de A Fazenda, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Assim que foi verificado o ocorrido, os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento.

A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda.

Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.

Nesta quarta-feira, o programa comandado por Marcos Mion exibe, ao vivo, mais uma prova do fazendeiro. Jojo Todynho, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa estão na disputa pelo chapéu de fazendeiro da semana. Lucas Maciel já está na roça.

O reality show tem apresentação de Marcos Mion, produção da Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção-geral de Fernando Viudez."