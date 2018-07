Record promove mudanças na grade e tira Xuxa das noites de segunda

Sabrina Sato e Xuxa farão dobradinha na programação de sábado da Record Foto: Divulgação/Record

O vice-presidente artístico da Record, Marcelo Silva, decidiu criar o 'supersábado' na emissora de Edir Macedo.

Nesse projeto, os programas de Xuxa, Sabrina Sato e Marcos Mion, além das novelas da emissora, passarão a entrar seguidos na grade de programação.

De acordo com o site Notícias da TV, Xuxa entrará no ar por volta das 15h, logo após o Picapau. Em seguida, às 17h, virá o Programa da Sabrina, que entregará para as duas novelas da emissora, que atualmente não são exibidas aos sábados.

Após as novelas deverá entrar o Jornal da Record e, em seguida, a partir das 22h30, o Legendários, de Marcos Mion.

A ideia de Marcelo Silva é reforçar o conteúdo da emissora aos sábados, dia em que ela perde audiência em sua média geral.

Além disso, Xuxa ganha uma nova oportunidade para mostrar que tem potencial.

A partir do ano que vem, Xuxa deverá apresentar seu programa de São Paulo, para ficar mais próxima dos diretores do canal.

Com a nova grade, o Cidade Alerta não será mais exibido aos sábados.

Aos domingos será a vez de Gugu Liberato comandar seu programa a partir das 11h da manhã. O apresentador será deslocado para o chamado 'dia da família' onde fez grande parte de sua carreira.

Para tapar o buraco que Gugu deixará nas noites da Record, Marcelo Silva deverá escalar Geraldo Luís para combater Ratinho no SBT.

O apresentador entrará no ar diariamente. Oficialmente, nenhuma das mudanças foi divulgada pela emissora.