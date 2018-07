Record convoca Geraldo Luís às pressas para reverter sequência de derrotas para a Globo

Foto: Divulgação/Record

O castigo de Geraldo Luís, enfim, já tem data para a acabar. A direção da Record optou por deixar de lado as 'mágoas' e o convocou às pressas para retomar o comando do Domingo Show. E o titular da atração reassume o posto já neste domingo, 22.

Na Record, por enquanto, ninguém confirma o retorno de Geraldo Luís na próxima edição. Mas uma fonte do E+ garantiu que Luiz Bacci é quem vai para a geladeira neste fim de semana.

Geraldo volta ao comando de seu programa por um simples motivo: audiência. Luiz Bacci, que havia conquistado bons índices nas primeiras semanas à frente do Domingo Show, não conseguiu manter uma regularidade nos números e registrou ontem, 15, sua terceira derrota consecutiva para a Globo.

O reality Superstar, da Globo, que sofreu diversas derrotas para o Domingo Show quando era apresentado por Geraldo Luís, voltou a vencer o concorrente e registrou 10,9 pontos na Grande São Paulo (cada ponto corresponde a 69,4 mil domicílios). No horário do confronto, Luiz Bacci rendeu à Record 9,5 pontos.

O Domingo Show também perdeu para o filme Gigantes de Aço, pelo placar de 10,7 (Record) contra 13,0 (Globo).

A confusão envolvendo Geraldo Luís e a Record começou em 17 de abril quando o apresentador disse no final do seu programa: "Deixa eu falar uma coisa importante. O Domingo Show tem todo esse sucesso porque, graças a Deus, a Record me permite ser quem eu sou. E tudo aquilo que eu sinto eu falo. Eu sou muito feliz nesta casa, mas eu quero dizer que eu fiquei muito triste hoje. Como um contador de histórias, é muito difícil eu ver uma matéria, como eu vi a minha agora ser... [cortada], não pelos editores, que eu tenho uma equipe maravilhosa. Mas não façam mais isso, porque eu faço com tanto amor, eu brigo pela Record. Tem gente que tá aqui e não briga, cospe no prato que come. Eu não, brigo. Não sou covarde. Então quando vejo uma matéria minha que poderia ter rendido mais, eu brigo mesmo e, que pena! Não façam mais isso que vocês fizeram comigo. Pelo amor que eu tenho por essa emissora, por tudo, por favor, não façam mais isso com a minha matéria, em respeito profissional a mim também".

Na ocasião, o dono da Record, o bispo Edir Macedo, estaria assistindo ao programa e automaticamente mandou suspender seu funcionário. A Record e nem mesmo Geraldo Luís comentaram o caso.