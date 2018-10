Record confirma que Fábio Porchat deixará emissora

Fábio Porchat Foto: YouTube / @Programa do Porchat

O apresentador Fábio Porchat não fará mais parte do quadro de funcionários da Record TV a partir do ano que vem.

A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa da emissora. Com sua saída, o Programa do Porchat chegará ao fim após quase dois anos e meio no ar desde que estreou em 24 de agosto de 2016.

Há algumas semanas, a própria emissora já reconhecia que havia sido notificada do desejo do humorista em deixar a Record, mas a confirmação ocorreu apenas recentemente.

A emissora ainda informa que "busca um outro projeto para o horário".