Record admite erro em anúncio e altera vencedor de reality show

Celso Kamura e Ana Hickmann durante o último episódio do reality show 'Hair'. Foto: Reprodução de 'Hair' (2020) / Record TV

A Record TV anunciou uma correção no anúncio do vencedor de Hair, reality show exibido como quadro dentro do Hoje Em Dia e apresentado por Ana Hickmann. Diferente do anunciado após a final, que foi ao ar na manhã desta sexta-feira, 3, o campeão não foi Amanda, mas sim, Emerson.

"Após uma constatação de erro de informação do switcher para a apresentadora Ana Hickmann, a Record TV informa que o vencedor do reality Hair foi, na verdade, Emerson Moura. Ele foi o preferido na votação feita pelo portal R7.com", informou a emissora em nota.

A Record ainda afirma que, "em decorrência deste engano, Amanda também receberá o prêmio no valor de R$ 30 mil". Um novo final foi gravado e será exibido neste sábado, 4, às 22h15.

A final do reality show foi disputada por Emerson Moura, Amanda Lucci e Camila Alves. Também houve participação de Celso Kamura, Wanderley Nunes e Júlia Horta, a Miss Brasil 2019.