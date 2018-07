Record abre inscrições para a segunda temporada do 'Batalha dos Confeiteiros'

Foto: Divulgação/Record

Buddy Valastro está cheio de projetos. Atualmente, o confeiteiro está trabalhando na abertura de sua primeira loja no Brasil, prevista para setembro, e nas gravações de seu próximo reality de culinária brasileira, mas as novidades não param por aí: a segunda temporada de Batalha dos Confeiteiros foi confirmada.

O reality de 11 episódios, desenvolvido pela rede Record e pela Discovery, foi exibido pela primeira vez em setembro de 2015 e foi um sucesso de audiência. A nova fase do programa está prevista ainda para este ano e as inscrições estão abertas no site da Record. O 'Batalha' será exibido tanto na Record quanto no Discovery Home & Health.

São 14 participantes, que concorrem entre si em novos desafios a cada episódio, e Buddy Valastro é o jurado. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e não ter formação profissional em confeitaria.

Cake Boss. Além do reality brasileiro, a 8ª temporada de Cake Boss - gravado nos EUA - estreia no Brasil antes de todos os outros países. A nova edição vai ao ar a partir do dia 17 de maio, às 21h50, no Discovery Home & Health.

Serão 20 episódios e algumas novidades, como a inauguração de uma nova filial de sua loja, a Carlo's Bakery, e a oferta de um novo serviço, que é a criação de espaços onde os clientes consumam as sobremesas no próprio local, uma espécie de café, chamado 'The Sweet Room'. Com isso, todos os membros da família da Buddy terão mais trabalho e as tensões familiares são acentuadas.

Carlo's Bakery. Buddy Valastro confirmou a abertura de uma filial de sua loja de doces no Brasil desde o ano passado, porém a data de inauguração foi adiada diversas vezes. Durante lançamento de sua próxima atração original para a TV brasileira, porém, Buddy garantiu que a Carlo's Bakery vai abrir em setembro.

Segundo o confeiteiro, os funcionários já estão em fase de treinamento. A loja será localizada em Guarulhos, no Parque Shopping Maia, na Grande São Paulo. Em setembro, o confeiteiro estará no Brasil para gravar o episódio final de seu reality de culinária - que será ao vivo - e pretende aproveitar para inaugurar a loja.