‘Recebi minha mulher ‘bugada’ já’, declara marido de Nadja Pessoa, expulsa de ‘A Fazenda’

Nadja Pessoa, participante expulsa de reality show 'A Fazenda' 2018, na Record TV. Foto: Reprodução/Record TV

Nadja Pessoa e o marido D’Black sentaram no sofá do Programa do Porchat nesta quinta-feira, 8, e repercutiram a polêmica envolvendo a ex-participante de A Fazenda. Nadja foi expulsa do reality show após agredir a chutes Caíque Aguiar, outro participante, durante uma briga.

Em entrevista ao Fábio Porchat, D’Black declarou que a esposa sofreu diversas agressões do ex-namorado. “Ela beijava os amigos, abraçava os amigos e toda vez que fazia isso, o cara batia nela. Recebi minha mulher ‘bugada’ já”, disse D’Black ao justificar o comportamento da esposa no programa.

Enquanto o marido falava, Nadja Pessoa demonstrou apatia e não se emocionou com a declaração dele. A ex-participante de A Fazenda relembrou o tempo em que passou com o então namorado na juventude. “Eu era muito nova, meiga e carinhosa. Quando eu bebia, me pendurava no pescoço dos meus amigos e dizia que amava...aí, ele me proibia de ficar com meus amigos”, afirmou.

Nadja foi questionada por Fábio Porchat sobre a frase ‘deve bater na sua mulher’ que a participante disse ao Felipe Sertanejo em um dos episódios do reality show.

"Foi na hora da raiva. Eu falei ‘deve’ e não ‘afirmei’. Eu fiquei com esse pensamento dele, achei que ele fosse violento", explicou a ex-peoa, que foi expulsa nesta semana de A Fazenda 10.

O comportamento de Nadja causou polêmica nas redes sociais. Muitos internautas publicaram a hashtag #NadjaExpulsa, no Twitter, durante o programa.