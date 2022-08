Reboot de 'Pretty Little Liars' e 'Riverdale' fazem parte do mesmo universo; entenda

Roberto Aguirre-Sacasa, produtor executivo de 'Pretty Little Liars: Um Novo Pecado' e de 'Riverdale' confirmou que as séries estão conectadas. Foto: HBO Max e Warner

*Este texto contém spoilers de 'Pretty Little Liars: Um Novo Pecado'

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado, reboot da HBO Max da série que fez sucesso entre os anos 2010 e 2017, se passa no mesmo universo que Riverdale.

A informação foi confirmada por Roberto Aguirre-Sacasa, que trabalha como produtor executivo nas duas produções, depois que uma referência ao seriado da The CW foi feita em um episódio de Pretty Little Liars.

No trecho em questão, as protagonistas da série continuam seguindo pistas para descobrir a identidade de "A", stalker que as ameaça, e aparecerem interrogando Eddie Lamb, personagem da versão original.

Durante essa conversa, elas descobrem que pacientes do Sanatório de Rosewood Radley foram enviados para "as Irmãs da Quiet Mercy em Riverdale", ou seja, a cidade em que o outro seriado se passa.

A partir disso, os fãs começaram a questionar se as duas produções estariam conectadas, o que foi esclarecido por Roberto Aguirre-Sacasa em entrevista ao TVLine.

"Eu acho que sim. Nós meio que só escrevemos essa fala. Eu achei que não nos permitiriam fazer referência a Riverdade, já que é um universo totalmente diferente, mas [a fala] ficou. Então, sim, acredito que elas realmente existam no mesmo universo", afirmou.

Segundo o produtor, a referência a Riverdale é apenas "mais um easter egg divertido em um episódio com o maior easter eggs de todos, que é ir a Rosewood". A cidade fictícia é onde se passava a versão original de Pretty Little Liars e, no capítulo em questão, as novas personagens visitam o local.

Apesar disso, ele não descartou a ideia de expandir a conexão entre os universos, dizendo que o ator Alex Aiono, que interpreta Shawn, adoraria que houvesse uma rivalidade entre os times de futebol americano das duas séries.

"Eu adoraria que houvesse um jogo entre eles. Quem sabe, no entanto. Se fossemos mais longe, nem sei até que ponto teríamos permissão para levar os universos compartilhados. Seria ótimo, disso tenho certeza", disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais