Rebeca Abravanel ajuda idoso com AVC a ganhar prêmio no ‘Roda a Roda’ e comove público

Rebeca Abravanel e senhor Benedito. Foto: Reprodução do programa 'Roda a Roda Jequiti' (2018) / Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

A filha do Silvio Santos e atual apresentadora do programa Roda Roda Jequiti, Rebeca Abravanel, comoveu os telespectadores ao ajudar um senhor na edição de sexta-feira, 10, a ganhar o prêmio de 27 mil reais.

O idoso se chama Benedito e havia chegado à segunda fase do jogo, no qual o finalista deve descobrir uma palavra a partir de algumas letras para dobrar a quantia acumulada até o momento. Na hora de dizer a resposta, ele não soube qual era a palavra (que era 'capacete') mesmo com algumas letras elencadas no painel e o termo “moto” como dica.

Benedito disse que estava com dificuldade para decifrar devido a um derrame cerebral. “Por causa do AVC, eu já esqueci muita coisa, eu não lembro”, explicou. Rebeca, então, se solidarizou com a justificativa e resolveu ajudá-lo. “Não quer chutar? O motoqueiro põe quando ele vai na moto e leva multa se não usar. Se cair, se machuca e bate a cabeça”, falou.

Por fim, o idoso entendeu as pistas e matou a charada: “É capacete”. A plateia do auditório comemorou o acerto e ele conseguiu levar os 27 mil reais para casa com a ajuda da apresentadora. Assista abaixo.

A generosidade de Rebeca cativou o público. “Comecei a chorar vendo a humildade e a fofura da Rebeca com o Senhor Benedito! Ela é muito querida”, comentou um usuário do YouTube. “Nossa, ela definitivamente me ganhou de vez. Que bela atitude, e sobretudo a do vovô que está firme e forte aqui na vida”, escreveu outro.

A filha de Silvio Santos também recebeu elogios no Twitter. Confira abaixo algumas reações.

a rebeca abravanel é mt fofa — kah (@kahlegall) 13 de agosto de 2018

@rebecaabravanel você foi de uma sensibilidade incrível, parabéns pela atitude. Você ainda vai brilhar muito mais https://t.co/0qhiydO82R — Ewerton Nunes (@ewnunes1) 13 de agosto de 2018

Já é comum fatos inusitados chamarem atenção nos programas de auditório brasileiros. Veja na galeria abaixo dez momentos nos quais as emissoras deixaram a concorrência de lado com iniciativas que deram o que falar.