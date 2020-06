Reality show brasileiro com drag queens será transmitido pela Netflix

Gloria Groove e Alexia Twister comandam reality show na Netflix Foto: Vans Bumbeers/Netflix

A Netflix apresentará, em novembro, o primeiro reality show drag queen brasileiro. Nasce uma Rainha vai contar a história de pessoas que estão iniciando a jornada. Gloria Groove e Alexia Twister vão comandar a atração. O anúncio ocorre agora em junho, mês de conscientização do Orgulho LBGTQIA+.

Estão previstos seis episódios, que teriam sido gravados antes da pandemia do novo coronavírus. Nos capítulos, as apresentadoras ajudam a escolher o nome artístico da drag queen, auxiliam na elaboração visual e de performances.

“É com muito ORGULHO que eu conto essa novidade. Nasce Uma Rainha chega em novembro! Um reality show 100% brasileiro em que aspirantes a drag queens e drag kings têm a ajuda das maravilhosas apresentadoras Gloria Groove e Alexia Twister para se transformarem nas estrelas que sempre foram”, diz a publicação no perfil oficial da Netflix no Instagram.

Empolgada, Gloria Groove também se manifestou nas redes sociais. “OH. MY. GAWD! Mal posso esperar para que o mundo conheça as peripécias das madrinhas GG e Alexia Twister em #NasceUmaRainha. Já pode pular pra novembro, dona @netflixbrasil?!”, escreveu.

Alexia também comemorou o lançamento: “Oi, genty linda! Agora é oficial e eu já posso contar pra minha mãe. Eu estou mega feliz e ansiosa! Espero que vocês curtam, porque foi produzido com muito carinho pra vocês”.