Reality promove disputa de bolo mais parecido com Porchat; veja

Fábio ao lado de sua versão no mundo gastronômico. Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

O apresentador Fábio Porchat foi 'homenageado' no reality Batalha dos Confeiteiros que foi ao ar na quarta-feira, 6. Os participantes precisaram fazer bolos parecidos com o rosto do humorista.

Além do bolo inicial, mostrado por Buddy Valastro, o colega de Fábio no Programa do Porchat, Paulo Vieira, entrou na brincadeira e fez uma versão mais 'sofrida' do apresentador. Na sequência, os dois grupos tiveram que realizar suas versões do bolo.

O resultado pode ser conferido abaixo. O trabalho feito pelos grupos, porém, não agradou Buddy, que chamou todos os participantes à sala de eliminação. "Acho que nenhum dos bolos ficou horrível, mas também não me impressionaram", disse.

Confira o resultado abaixo:

Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

Buddy ressaltou a presença das 'covinhas' de Porchat neste bolo, feito pela outra equipe. Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

O primeiro bolo, mostrado por Buddy como base para os outros. Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

Bolo feito por Paulo Vieira, humorista do 'Programa do Porchat' Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

Paulo, Buddy e Porchat avaliando os bolos. Foto: Reprodução de 'Batalha dos Confeiteiros' (2018) / Record TV

VEJA TAMBÉM: Os bolos mais feios que você já viu - como o de Porchat no Programa do Gugu

Os internautas, é claro, não perdoaram. Veja algumas reações:

Buddy, nem o seu bolo tá parecendo com o Porchat. Verdades sejam ditas #BatalhaDosConfeiteiros pic.twitter.com/E1PcDe2EPF — Gomex (@Gomex1995) 7 de junho de 2018

O bolo do grupo 2 tá parecendo que o Porchat tá morrendo engasgado! SOCORRO! Tá horrível! #BatalhaDosConfeiteiros pic.twitter.com/vXYy21OEdk — Layane Tércia (@LayaneTercia) 7 de junho de 2018