Reality do Porta dos Fundos está entre os próximos lançamentos nacionais do YouTube; veja o trailer

Equipe do Porta dos Fundos no reality show 'Futuro Ex-Porta', um lançamento do Youtube Originals Foto: Bruno Baketa

O YouTube Originals divulgou as produções nacionais que irão estrear na plataforma de streaming até o final do ano. A grande aposta é o primeiro reality show do Porta dos Fundos, o Futuro Ex-Porta, além da série documental Abre Alas, e live e série especiais do YouTube Black.

Os dois primeiros episódios do Futuro Ex-Porta chegam ao Youtube no dia 30 de outubro. O grupo de humor, que está completando dez anos na plataforma, recebeu mais de sete mil inscrições de candidatos querendo participar da seleção para o novo integrante do Porta.

A produção terá no total oito episódios, lançados semanalmente no canal do Porta dos Fundos, com a participação dos humoristas que das esquetes um sucesso: Fábio Porchat, Thati Lopes, Gregório Duvivier, Evelyn Castro, Antônio Tabet, Noemia Oliveira e João Vicente de Castro.

YouTube Black

No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, chega ao Brasil a live do #YouTubeBlack, dando início a uma série de episódios originais sobre criadores negros que fazem história no país. Os vídeos serão lançados semanalmente nos canais dos criadores que terão suas histórias contadas, sendo eles: 10ocupados, UmBipolar, Papo de Preta, Ramana Borba , Jacy Carvalho e Dois por cento TV.

Abre Alas

Em homenagem às mulheres negras que conquistaram o mercado musical brasileiro, a cantora Agnes Nunes apresenta o especial Abre Alas, que chega à plataforma em dezembro. Na série original produzida pela Conspiração e pela Hysteria, Agnes convida artistas como Sandra de Sá, Preta Gil, Liniker, Tássia Reis e Margareth Menezes para compartilhar suas histórias, experiências e fazer música.

Agnes Nunes apresenta a série 'Abre Alas' Foto: Mariana Sapienza e Nathalia Pires/Serenipity Inc

"O Brasil é um dos cinco principais países em que o YouTube está presente, quando falamos em consumo de conteúdo. São mais de 100 milhões de usuários brasileiros acompanhando seus artistas e criadores favoritos todo mês na plataforma. Para nós é um prazer investir em conteúdo nacional, já que o Brasil tem uma cultura tão rica e o entretenimento é tão valorizado localmente", comenta Margie Moreno, diretora do YouTube Originals para América Latina.