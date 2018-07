Reação de médico a piada no 'Bem Estar' viraliza; confira o vídeo

O apresentador Fernando Rocha ao lado do Dr. Kalil. Foto: Reprodução de 'Bem-Estar' (2018) / TV Globo

O apresentador do programa Bem Estar, da Globo, Fernando Rocha, chamou atenção nas redes sociais após uma piada inusitada - e até um tanto quanto constrangedora - contada por ele no início da edição da última terça-feira, 24.

Logo de cara, na introdução do programa, começou: "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes, né? Fiquei sabendo de uma história de despedida tão emocionante, tão sofrida".

"Sabe qual? A despedida da clara com o ovo", disse, começando a rir, antes de complementar: "Mas aí ela só não é tão triste porque a clara chega pro ovo e fala assim: 'Não fica triste, não. A gente se vê dentro do bolo!". Neste momento, Fernando começou a gargalhar.

"'A gente vai se encontrar dentro do bolo!' Agora você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo!"

Os comentários do apresentador pareciam fazer cada vez menos sentido, tentando encontrar uma forma de ligar a brincadeira ao tema do programa, que eram exames modernos que antecipam problemas no coração: "Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara e o ovo dentro do bolo!"

A câmera do programa focou no médico Roberto Kalil, outro participante do programa, com feição séria, parecendo não achar muita graça na piada.

"Doutor Kalil, já imaginou esse encontro? [...] A gente hoje tem imagens impressionantes que a gente vai mostrar, que podem salvar vidas. Doutor Kalil tá com essa cara de um encontro com clara com ovo dentro de um bolo..."

"Não gostei muito, não foi muito legal esse começo de programa... Não deu muito certo", disse o médico Roberto Kalil, ainda em tom sério, tentando emplacar algum sorriso.

"É porque eu não dei parabéns pra ele no dia 7 de julho porque ele tava viajando, não deu certo", disse Rocha, na sequência.

Assista ao momento abaixo:

Fernando Rocha loucão no começo do Bem Estar... E o médico, na lata: "não foi muito legal esse começo de programa" pic.twitter.com/rIMjPwIlTT — Ren (@RenatoJG) 25 de julho de 2018

eu n to me aguentando com esse cara do bem estar falando da clara e do ovo véi — Raphael com PH (@raphaelarruda96) 25 de julho de 2018

Eu ainda to chorando com a cara do DR. Kalil — Toretto (@dominevess) 25 de julho de 2018

"aí a clara disse p ovo, não fica triste... a gente se encontra no bolo" HAUAHHAHAHAHAJAHHSHSHSHSHHSHAHAHAJAJAJJAJSJAJAJJAJAJABSJBSJSBSJSBJSBSJS — João Pedro Machado (@fiapo05) 25 de julho de 2018

Esse negócio da clara com ovo alegrou meu dia em 500% — Lucas Zanella ⚡️ (@lucasmzanella) 25 de julho de 2018

