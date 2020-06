Raul Gil detalha acidente doméstico e cirurgia no pulmão em abril

Raul Gil Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2020) / Record TV

O apresentador Raul Gil falou sobre a cirurgia que realizou no pulmão após sofrer um acidente doméstico no último mês de abril em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que vai ao ar no próximo domingo, 21.

"No domingo de Páscoa [12 de abril] eu fui subir a escada de casa. Na hora que subi, não sei se falhou o pé novamente, eu sei que voltei de costa e bati com a cabeça na parede", contou.

Em seguida, Raul Gil relembrou a operação: "Do hospital, eu lembro que me deitaram lá no lugar, nem sei qual é, e fizeram uma cirurgia no pulmão. Teve que fazer um trabalho muito grande, porque meu pulmão já estava indo".

O apresentador do SBT afirmou que ainda está "lutando" e que "não vê a hora de voltar": "Não foi fácil. Não desejo isso a ninguém. Estou aqui vivo graças a Deus".

Assista abaixo a um teaser da entrevista de Raul Gil ao Domingo Espetacular: