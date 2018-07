Raul Gil conta por que foi demitido por Silvio Santos: 'Foi tudo por causa de fofoca'

O 'Programa do Porchat' recebeu Raul Gil na última segunda-feira, 10. Foto: Antonio Chahestian/Record TV

O Programa do Porchat da última segunda-feira, 10, recebeu Raul Gil, que falou sobre ter sido demitido do SBT no ano passado.

Raul explicou que realmente foi demitido do SBT por Silvio Santos, e diz que a causa de tudo foi fofoca. "Um dia, um cidadão, que não vou falar o nome, perguntou para mim como estava o programa, eu disse que estava bem, e comentei que, se a empresa me pagasse pelas propagandas do Carnê do Baú, da Jequiti, da TeleSena, eu ganharia uns 200 mil a mais por programa. Aí isso foi parar no ouvido do Silvio, que me chamou para conversar. Foi tudo por causa de fofoca", contou ele a Porchat.

Na conversa, Silvio disse que iria tirar o programa Raul Gil do ar porque o apresentador estava reclamando muito. "Falaram que você está reclamando, porque você não recebe a Jequiti. Aí eu pensei: 'Ih, já sei quem foi', e disse: 'Eu não estou reclamando, eu estou feliz. A Jequiti é tua, o Carnê é teu, a TVS é tua, o SBT é teu, é tudo seu. Você está me dispensando, tudo bem'. Aí ele me perguntou se eu iria para a Record, para a Rede TV!, e eu apenas falei: 'Eu não vou para canto nenhum, eu vou parar, eu estou rico, Silvio, não preciso mais trabalhar'. Aí eu fui embora", relembrou.

Raul conta que, duas semanas após a conversa, que aconteceu em novembro do ano passado, foi chamado ao SBT e teve seu contrato rescindido: "No dia, meu motorista perguntou: 'E agora?', ao que eu respondi: 'Agora vou esperar uns dois meses e ele me chama de volta'".

Em janeiro, o presidente do SBT e sobrinho de Silvio, Guilherme Stoliar, ligou para Raul e disse: "Posso falar para o meu tio para você não ir embora? Eu estava com ele, e ele disse que não queria que você fosse embora". Raul conta que disse sim, e, então, Silvio o chamou de volta.

Questionado por Porchat se Silvio Santos já está 'gagá', Raul disse que não, e opina que tudo o que ele faz em seus programas é planejado e faz parte do show. "Ele deixa a calça cair, ele fala o que fala, porque ele sabe que é show, é tudo calculado", completou.

