Ratinho e Joelma participam do ‘Domingo Legal’, no retorno do programa ao vivo

Ratinho e Joelma participaram do primeiro 'Domigo Legal' ao vivo após início da pandemia Foto: SBT/Instagram/joelmaareal

Celso Portiolli voltou a comandar o Domingo Legal ao vivo, no SBT, após sete meses do início da pandemia do novo coronavírus.

Apesar disso, a atração continua sem a participação da plateia, para evitar aglomeração

No programa deste domingo, 27, cumprindo todas as normas de segurança sanitárias, Joelma e o Ratinho, disputaram o quadro ‘Passa ou Repassa’.

Com o apresentador estavam Milene Pavorô e Murilo Bordoni. Ao lado da cantora, Naldo Benny e Fernanda Keulla.

Celso Portiolli também apresentou a nova temporada da gincana ‘Comprar é Bom, Levar é Melhor’.

Os participantes tiveram meia hora para comprarem o que quiserem em uma mega loja, mas só levariam os produtos, caso conseguissem responder as perguntas sobre conhecimentos gerais do quiz.