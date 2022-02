'Ranfield': filme com Nicolas Cage como Drácula ganha data de estreia

Nicolas Cage interpretará Drácula em 'Renfield'. Foto: Thomas Peter/Reuters

A Universal Pictures anunciou a data de estreia de Renfield, filme em que Nicolas Cage irá interpretar Drácula. Segundo o site The Hoolywood Reporter, o longa chegará às telonas em 14 de abril de 2023.

A trama da produção gira em torno de Renfield, fiel servo do vampiro e que será interpretado por Nicholas Hoult. Na história, ele vai tentar descobrir como seguir em frente e acabar com a codependência com seu mestre.

À revista Variety, Cage falou sobre suas inspirações para dar vida ao clássico personagem das histórias de horror de Bram Stoker. "Eu quero que meu Drácula se destaque, seja algo que nunca vimos antes, então estou pensando em focar no movimento do personagem".

Para se inspirar, o ator disse que assistiu ao filme Maligno. Outra obra que, segundo ele, também está servindo de inspiração é O Chamado, com a famosa Samara do poço.

Apesar de ser baseado em um livro de terror, o novo filme terá uma inclinação mais cômica. A produção e direção são de Chris McKay e o roteiro é de Ryan Ridley.