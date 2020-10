Raissa Barbosa danifica porta após discussão em 'A Fazenda 12'

Raissa Barbosa quebra porta em 'A Fazenda 12' Foto: Reprodução de 'A Fazenda 12' (2020) / PlayPlus

Raissa Barbosa, participante de A Fazenda 12, chamou atenção ao quebrar parte de uma porta da casa na tarde desta sexta-feira, 16.

O momento se deu após uma discussão com Luiza Ambiel no quarto. Ao término da conversa, Luiza comenta: "Eu não vou concordar com a sua opinião. Guarda para você". Ao sair do local, Raíssa se irrita e começa a gritar e chutar a porta: "Guardo para mim... Filha da p***!"

Ela se dirige ao banheiro da casa, entra no cômodo e começa a bater com força na porta, pelo lado de dentro. Não é possível ver a participante neste momento, mas nota-se que ela quebra parte da estrutura da porta.

Na sequência, ouve-se a peoa chorando e gritando palavrões. Colegas como Lucas Selfie e Jojo Todynho se aproximam para tentar acalmar os ânimos.

Em 16 de setembro, o perfil oficial de Raissa Barbosa declarou que a participante possui o transtorno de Borderline (leia mais sobre o tema aqui). Diversos internautas têm demonstrado preocupação com o estado de saúde da participante na Fazenda, já que não se trata de seu primeiro episódio de descontrole.

Em outras ocasiões, ela chegou a arremessar hidratante no rosto de colegas, além de chutar uma cadeira e socar o sofá com agressividade.

Confira o momento em que Raissa danifica a porta da sede de A Fazenda abaixo: