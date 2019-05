Raimundo Negão, apresentador de afiliada da Record, morre aos 38 anos

Raimundo Negão como apresentador do Balanço Geral de afiliada da Record TV em Viana, no Maranhão Foto: Instagram / @tvcidadeviana5

O apresentador Raimundo Carlos Pereira, apelidade de Raimundo Negão, conhecido por seu trabalho à frente do Balanço Geral da TV Cidade Viana, afiliada da Record TV no interior do Maranhão, morreu no último domingo, 12, aos 38 anos.

"Com muita tristeza no coração, informamos o falecimento do nosso companheiro e amigo de trabalho Raimundo Negão. Ele estava internado em São Luís desde o dia 3 de maio e faleceu hoje, às 13h30", informou nota publicada no Instagram da emissora na tarde do último domingo, 12.

O fato também foi lamentado pelo prefeito de Viana, Magrado Barros (DEM-MA), que anunciou o cancelamento de uma festa de Dia das Mães na cidade por conta da morte de Raimundo Negão.

