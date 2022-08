Rafael Portugal retorna à Globo para novo quadro no 'Domingão'

Rafael Portugal participará de toda a temporada da 'Batalha do Lip Sync', no 'Domingão'. Foto: Paulo Belote/Globo

O humorista Rafael Portugal está de volta à grade de programação da TV Globo e, dessa vez, comandará um novo quadro do Domingão. Ao lado do apresentador Luciano Huck, Portugal apresentará a Batalha do Lip Sync, atração musical que estreia neste domingo, 14.

Ele e o músico Pedrinho do Cavaco serão responsáveis por comentar e avaliar as apresentações da disputa. "Vou comentar sobre cada batalha e também terei meu espacinho ali próximo ao palco, de onde canto algumas músicas e apresento os participantes", contou o humorista em nota.

Essa é a primeira vez que ele retorna à emissora após a saída do quadro CAT BBB. Em dezembro, Portugal havia anunciado que deixaria a atração devido a questões contratais.

A emissora exigia exclusividade do ator, que estava envolvido em outros projetos. Ao longo do BBB 22, o programa ficou a cargo de Dani Calabresa.

A Batalha do Lip Sync consiste em um duelo entre duas celebridades que precisam dublar uma música de sucesso. Os artistas terão de convencer a plateia com uma apresentação de peso, que contará com figurino, coreografia e bailarinos.

No dia da estreia, os convidados serão a atriz Letícia Colin e o humorista Paulo Vieira.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais