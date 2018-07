Rafael Ilha abandona 'Power Couple' ao vivo, critica a Record e xinga participantes

Rafael Ilha e Aline abandonaram o estúdio do 'Power Couple Brasil' duas vezes Foto: Edu Moraes e Antonio Chahestian/Record TV

Virou praxe a final do Power Couple Brasil ser abortada por um de seus participantes. No ano passado, Simony e Gretchen deram adeus ao estúdio do programa. Neste ano, foi a vez de Rafael Ilha perder as estribeiras.

Antes de anunciar o casal vencedor da temporada, houve tempo para uma 'lavação de roupa suja' ao vivo. E foi neste momento que Rafael Ilha se irritou.

Durante um bate-boca com Diego Cristo, Rafael se referiu ao adversário e sua companheira, Lorena Bueri, como "casal sem história". E acabou ouvindo da moça: "Não vem ficar dando de bonitão aqui, que você tem história, porque sua história é na polícia".

Ilha tentou rebater, mas não aguentou a pressão. No intervalo, ele pegou sua mulher pela mão e a puxou para fora do palco. A produção correu atrás do casal e o convenceu a permanecer no estúdio até o anúncio do vencedor.

De volta ao seu assento, as provocações entre Ilha e Cristo continuaram. O ex-Polegar ameaçou atirar no adversário o microfone que segurava, mas foi contido por sua mulher.

Assim que o casal Nayara Justino e Caio Jardim foi anunciado como vencedor, Rafael Ilha pegou sua mulher novamente pela mãe e a conduziu para o lado de fora do estúdio.

Enquanto se dirigia à saída da emissora, Ilha esbravejou contra Diego Cristo e contra a Record TV.

"Meu contrato não diz que eu tenho que passar por esta humilhação. Isso é falta de respeito", disse.

Ao ser questionado sobre o motivo de sua antipatia pelo casal Diego Cristo e Lorena Bueri, Ilha foi enfático: "Ele [Diego] não fala, relincha. Ele me odeia porque eu descobri que o casal é fake. Ele e Lorena não formam um casal. Eu os desmascarei", disse.

Com a saída, Ilha deixou de participar do Programa do Porchat, que foi realizado ao vivo, no mesmo estúdio do Power Couple.

Veja os maiores barracos da 2ª edição do Power Couple Brasil: