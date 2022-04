Rafa Kalimann revela que parou no hospital após estreia no 'Bate-Papo BBB'

Rafa Kalimann passou mal e foi para o hospital após a estreia do 'Bate-Papo BBB'. Foto: Globoplay

Com a eliminação de Eliezer do BBB 22, o último Bate-Papo BBB foi ao ar pelo Globoplay e Gshow neste domingo, 24. A apresentadora Rafa Kalimann aproveitou o momento de despedida para contar que passou mal em sua estreia no programa.

Nos stories, Rafa revelou que foi parar no hospital após a gravação com Luciano, o primeiro eliminado do reality show. "Minutos antes da gravação eu estava com acompanhamento médico junto comigo, a gentes estava apreensivo e eu nem contei isso porque não cabia naquele momento", disse ela.

A apresentadora e ex-BBB comemorou a própria evolução ao longo do programa e agradeceu a equipe que trabalhou junto com ela nos estúdios Globo e os médicos que a ajudaram quando passou mal.

"É muito gostoso ter a sensação de evolução, é muito pessoal. Eu estava com muito medo e preocupada, mas ao mesmo tempo eu tive muita coragem de fazer acontecer e meu corpo sentiu isso. Eu não tinha pressão, basicamente, mas tive acompanhamento e, em segurança, eu gravei e a gente fez o primeiro. E fazer o último e encerrar tão para cima, tão alto astral. O coração está grato", finalizou Rafa.