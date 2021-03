Rafa Kalimann celebra novo projeto com a Globoplay: ‘Casa Kalimann’

Rafa Kalimann terá programa na GloboPlay a partir de abril Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

Rafa Kalimann usou suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, para anunciar o novo projeto com a GloboPlay. A ex-BBB publicou uma imagem com a arte do programa e revelou a data de estreia.

Na leganda, Rafa escreveu: "Eu sonhei que um novo projeto chegava dia 28/04. Casa Kalimann vem aí! A pergunta é: Estão preparados?"

Segundo O Globo, o projeto é um game show produzido pelo diretor do reality, Boninho, que está apostando na vice-campeã do BBB 20.

Kalimann é empresária, modelo, atriz, apresentadora, youtuber e como influenciadora digital já acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.