Se você pensa que Marcelo Adnet foi o primeiro a imitar Silvio Santos na Globo, está enganado! Muito antes do 'Tá no Ar: A TV na TV', João Kleber já imitava o dono do SBT na esquete 'Tudo Pelo Dinheiro' do especial 'Ri-Retrospectiva' da emissora, em 1992. Seu carro-chefe è época eram as imitações, e sobrava para todo mundo: desde o Papa João Paulo II, passando por Paulo Maluf até Gil Gomes (foto).





Foto: Reprodução de 'Ri-Retrospectiva' (1992) / Globo | YouTube / @Êgon Bonfim