Rafa Brites anuncia estreia no programa ‘Vídeo Show’

A repórter Rafa Brites anunciou no Instagram que está deixando o 'Mais Você' para integrar a equipe do 'Video Show'. Foto: Pedro Curi / Globo

A repórter Rafa Brites, que faz parte da equipe de reportagem do Mais Você desde 2014, anunciou em post no Instagram que está deixando o programa e vai passar para o Vídeo Show, ambos da Globo.

"Minha nova jornada #VIDEOSHOW Não vejo a hora de estrear nesse programa tão querido por todos! Ps: em breve (óbvio) textão emocionado de agradecimento ao meu amado Mais Você", escreveu ela na legenda da imagem em que aparece exibindo uma caneca do programa.

O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora, que confirmou a ida da repórter para o Vídeo Show assim que ela voltar da licença maternidade a partir do dia 31 de julho.

Rafa, que é casada com o apresentador do Esporte Espetacular Felipe Andreoli, também participou das últimas duas temporadas do reality show Superstar como repórter e co-apresentadora.

Veja abaixo a foto:

