Raça Negra: vocalista diz que live é para 'levar a felicidade'

Luiz Carlos, do Raça Negra, durante live. Foto: YouTube / @Raça Negra

O Raça Negra começou a transmissão de sua live pouco depois das 17h30 desta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, no YouTube. Luiz Carlos, vocalista do grupo, deu início ao show cantando O Portão, versão da conhecida música de Roberto Carlos.

"Essa coisa de pandemia, que pegou o mundo, ensinou muita gente que ajudar é ser ajudado também. Mas, a partir de agora, a gente só quer ser feliz. Vamos levar a felicidade pra vocês!", afirmou o cantor na introdução da live.

Diversos artistas têm realizado transmissões ao vivo por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus.

Além do Raça Negra, outras duas lives chamam atenção das redes sociais hoje: a da dupla Sandy e Junior, às 20h (veja como assistir clicando aqui) e a de Nando Reis, às 21h (clique aqui para saber como assistir).

Como assistir à live do Raça Negra

A transmissão ao vivo da apresentação do Raça Negra teve início às 17h30 desta terça-feira, 21, e está sendo exibida pelo canal oficial do grupo de pagode no YouTube. Clique abaixo para assistir à live: