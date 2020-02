'Rá-Tim-Bum' completa 30 anos; relembre seus quadros e artistas

Quadros marcantes de 'Rá-Tim-Bum'. Foto: Reprodução de 'Rá-Tim-Bum' (1990) / TV Cultura

Rá-Tim-Bum, programa que fez sucesso na TV Cultura no início dos anos 1990, completa 30 anos de sua estreia nesta quarta-feira, 5.

O infantil pretendia "ser a pré-escola eletrônica de dois terços das crianças brasileiras de quatro a seis anos, que nao econtram lugar nas pré-escolas de verdade", informava o Estado à época.

Inicialmente, o Rá-Tim-Bum contava com 187 capítulos e era transmitido em três horários diferentes na TV Cultura, às 9h, 15h e 19h, substituindo o programa infantil Catavento. A proposta pedagógica da atração era semelhante à da Vila Sésamo, que fez sucesso nos anos 1970.

Com um acabamento sofisticado, a produção gastou cerca de 1 milhão de dólares à época, dinheiro doado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O Sesi também foi um parceiro da emissora no Rá-Tim-Bum.

Célia Regina dos Santos, diretora do Departamento de Programação Infanto-Juvenil da TV Cultura à época, comentava: "Utilizamos todos os recursos da tecnologia moderna para fazer um programa que tenha muito conteúdo numa embalagem comercial". "Tudo no programa tem uma razão pedagógica. Nada é gratuito", complementava.

Entre os quadros do programa, estava o clássico Senta Que Lá Vem a História, o Jornal da Criança e os encontros entre Euclides (vivido por Carlos Moreno, conhecido pelas propagandas do Bombril) e a cobra Silvia.Além de Moreno, outros nomes conhecidos do público, como Marcelo Tas, Marcelo Mansfield, Arthur Kohl e Luiz Henrique, hoje em dia mais conhecido por ser a Mamma Bruschetta, também estiveram no elenco de Rá-Tim-Bum.

