‘Quis mostrar os pequenos machismos da vida para os caras’, declara Fábio Porchat

Fabio Porchat Foto: Instagram / @fabioporchat

Com a nova temporada de Homens? chegando no Comedy Central nas noites de terça-feira, às 22h, Fábio Porchat fala sobre reflexão a respeito do machismo estrutural e como esse tema pode ser tratado para sensibilizar a população masculina.

“Quis mostrar os pequenos machismos da vida para os caras, mas que são grandes para as mulheres. Quando eles assistem, aí se dão conta. Eu mesmo me liguei quando fui escrever”, disse em entrevista ao jornal Extra.

O roteirista, ator e apresentador contou que teve ajuda das amigas para adaptar o roteiro da forma mais sensível possível. “As meninas da série ajudaram muito nesse processo. Se é falado que homem transa mais que mulher, a Lorena Comparato me alertou: ‘Claro, porque homem pode transar a hora que quiser, existe puteiro para eles. Para as mulheres, não’. Homens raramente se consideram machistas porque, na cabeça deles, isso só pode ser dito para quem estupra ou passa a mão na bunda da mulher. Isso é crime!”, enfatiza.

Na nova temporada de Homens?, Alexandre, interpretado por Porchat, e seu pênis falante, feito por Rafael Portugal, estão de volta para debater de quem é o filho que Natasha (Giselle Batista) espera.