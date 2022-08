'Quem Salva Quem?': João Vicente de Castro comanda série sobre pets e tutores no GNT

João Vicente de Castro é o apresentador da série documental 'Quem Salva Quem?', que estreia nesta sexta, 19, no GNT. Foto: Guto Costa

João Vicente de Castro está prestes a estrear em novo programa no GNT. A série documental Quem Salva Quem?, comandada pelo apresentador, terá seu primero episódio exibido nesta sexta, 19, a partir das 22h30.

A produção vai explorar a relação entre tutores e pets, mostrando histórias de pessoas que mudaram a vida de seus animais de estimação e que tiveram suas vidas transformadas por eles.

No primeiro episódio, João Vicente vai apresentar a história de Kito e Kiki, cachorro que sofreu maus tratos e, por conta disso, tinha um comportamento muito agressivo quando chegou na casa do tutor.

Este será apenas o primeiro de dez episódios, que serão exibidos todas as sextas-feiras, no mesmo horário, no GNT. Além de acompanhar a rotina das duplas, a série também busca tratar temas importantes do universo dos pets, como acessibilidade, adoção, ativismo e cães de resgate.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais