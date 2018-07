'Quebrei duas vezes o nariz, tive três olhos roxos', diz protagonista de 'Rei Arthur'

Charlie Hunnam é o protagonista do filme 'Rei ARthur' Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Nesta segunda-feira, 15, Danilo Gentili recebe Charlie Hunnam, protagonista do filme Rei Arthur, no programa The Noite.

Mais conhecido por interpretar Jax na série 'Sons of Anarchy', Charlie fala sobre sua preparação para viver um dos personagens mais importantes da Inglaterra, o rei Arthur. O ator revelou como convenceu Guy Ritchie a lhe dar o papel de protagonista.

"Ele não estava tão animado assim comigo para fazer esse filme. Ele não pensava em mim para o papel. Peguei um avião, fui até ele e falei: 'Vamos tomar alguma coisa comigo e vou te convencer que sou o cara certo para o papel", explica Charlie.

O ator ainda diz que tentou roubar a famosa espada de Excalibur. "Eu tentei roubá-la. Sempre tento roubar as coisas. Tentei roubar uma das espadas, mas o senhor que cuida delas me pegou no meio do caminho e disse que o Guy (Ritchie) ia me dar uma espada novinha."

Na preparação do longa-metragem, Charlie disse que precisou melhorar seu condicionamento físico. Ele comia muito peixe e frango e chegava a fazer mil flexões por dia. Durante as filmagens, o ator teve sérias lesões. " Quebrei duas vezes o nariz, tive três olhos roxos", disse.

O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 15, a partir de meia noite, no SBT.